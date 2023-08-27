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Британская разведка объяснила важность Змеиного и "вышек Бойко" в Черном море

Фото: британская разведка объяснила важность Змеиного и "вышек Бойко" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Остров Змеиный и "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами. Они используются в качестве передовых баз для войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, у "вышек Бойко" есть ценные ресурсы. Они и остров Змеиный также важны как военные объекты.

"Однако, как и Змеиный остров на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - добавили в разведке.

Что известно о "вышках Бойко"

Следует напомнить, что в 2014 году Россия захватила  так называемые "вышки Бойко" - буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Летом 2022 года Украина нанесла удары по вышкам. На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял действовавший у острова Змеиный украинский военный малый катер. Однако бойцы ГУР отработали по вражескому самолету.

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