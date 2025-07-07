Британская разведка пояснила, зачем Путин посадил генерала на 13 лет
Российские власти пытаются ограничить коррупцию в армии, не устраняя ее полностью. Система нуждается в контролируемом воровстве, чтобы не рушиться изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Приговор за коррупцию
Как отмечается в сводке, бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов 1 июля 2025 года был признан виновным в хищениях и отмывании средств. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.
До ареста в апреле 2024 года Иванов курировал масштабные проекты военного строительства и закупок. В том числе - восстановление инфраструктуры на временно оккупированных украинских территориях.
Роскошная жизнь на фоне войны
Сообщения о роскошном образе жизни Иванова вызвали негодование даже в самом Кремле. Это контрастировало с риторикой Владимира Путина о создании "новой национальной элиты" - отличившихся на войне против Украины.
Иванов стал одним из ярких символов разрыва между официальной идеологией и реальностью жизни российской военной верхушки.
Расплата и связи с Шойгу
Иванов - самая заметная фигура, осужденная в рамках кампании против коррупции среди высших чиновников, не входящих в кабинет. Вместе с ним под удар попали и другие, тесно связанные с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу.
Сам Шойгу был уволен 12 мая 2024 года и переведен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Это указывает на масштабные кадровые чистки в окружении Путина.
Борьба с коррупцией - лишь напоказ
По данным британской разведки, глубоко укоренившаяся коррупция в военном министерстве РФ подрывает эффективность армии. Однако ее полное искоренение не входит в цели российской власти.
Коррупция остается частью системы, необходимой для её функционирования. Кремль, скорее всего, пытается лишь снизить уровень воровства до контролируемого уровня, чтобы сохранить управляемость в военном ведомстве, отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, Владимир Путин в мае 2024 года после вступления на пятый президентский срок провел некоторые изменения в правительстве. В частности, он уволил министра обороны Сергей Шойгу, назначив его секретарем СНБО. Николай Патрушев, который возглавлял Совбез с 2008 года, стал помощником Путина. Министром обороны стал Андрей Белоусов.
Аресты генералов начались весной 2024 года. Однако, по данным британской разведки, искоренить коррупцию в российском военном ведомстве невозможно.
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