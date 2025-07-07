Британська розвідка пояснила, навіщо Путін посадив генерала на 13 років
Російська влада намагається обмежити корупцію в армії, не усуваючи її повністю. Система потребує контрольованого злодійства, щоб не руйнуватися зсередини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X(Twitter).
Вирок за корупцію
Як зазначається у зведенні, колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 1 липня 2025 року визнали винним у розкраданнях і відмиванні коштів. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.
До арешту у квітні 2024 року Іванов курирував масштабні проєкти військового будівництва і закупівель. Зокрема - відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих українських територіях.
Розкішне життя на тлі війни
Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова викликали обурення навіть у самому Кремлі. Це контрастувало з риторикою Володимира Путіна про створення "нової національної еліти" - тих, хто відзначився на війні проти України.
Іванов став одним із яскравих символів розриву між офіційною ідеологією і реальністю життя російської військової верхівки.
Розплата і зв'язки з Шойгу
Іванов - найпомітніша фігура, засуджена в рамках кампанії проти корупції серед вищих чиновників, які не входять до кабінету. Разом із ним під удар потрапили й інші, тісно пов'язані з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу.
Сам Шойгу був звільнений 12 травня 2024 року і переведений на посаду секретаря Ради безпеки РФ. Це вказує на масштабні кадрові чистки в оточенні Путіна.
Боротьба з корупцією - лише напоказ
За даними британської розвідки, глибоко вкорінена корупція у військовому міністерстві РФ підриває ефективність армії. Однак її повне викорінення не входить у цілі російської влади.
Корупція залишається частиною системи, необхідної для її функціонування. Кремль, найімовірніше, намагається лише знизити рівень крадіжок до контрольованого рівня, щоб зберегти керованість у військовому відомстві, зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, Володимир Путін у травні 2024 року після вступу на п'ятий президентський термін провів деякі зміни в уряді. Зокрема, він звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Радбез із 2008 року, став помічником Путіна. Міністром оборони став Андрій Бєлоусов.
Арешти генералів почалися навесні 2024 року. Однак, за даними британської розвідки, викорінити корупцію в російському військовому відомстві неможливо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.