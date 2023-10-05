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Британская разведка пояснила масштабные учения по гражданской обороне на территории России

Россия, Четверг 05 октября 2023 08:37
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Британская разведка пояснила масштабные учения по гражданской обороне на территории России Фото: Британская разведка пояснила учения по гражданской обороне на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на большей части территории страны, исходя из сценария крупномасштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября.

По данным британской разведки, учения в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

"На протяжении поколений СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к крупному конфликту. Однако, даже несмотря на продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - отмечают в Минобороны Британии.

Учения по гражданской обороне

Напомним, 4 октября Россия протестировала свои системы общественного оповещения о чрезвычайных ситуациях по всей стране. Учения включали сирены и прерывание некоторых теле- и радиопередач.

Тест, впервые проведенный в 2020 году, является частью новой инициативы, которая требует от властей проводить учения два раза в год, начиная с 1 сентября.

Около 10:40 по московскому времени в некоторых частях России завыли сирены, а строгие объявления потребовали: "Внимание всем! Проверяется готовность систем оповещения, пожалуйста, сохраняйте спокойствие".

Напомним, по данным независимого "Левада-центра" в сентябре 2023 года остается высоким уровень обеспокоенности жителей России возможностью обстрелов российских территорий - 91%. В сентябре поддержка войны среди жителей России значимо не изменилась: 73% одобряют вторжение в Украину.

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