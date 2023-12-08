Британская разведка объяснила, почему россияне постоянно обстреливают остров Змеиный

В ведомстве проанализировали недавний случай уничтожения российского Су-24М, который, скорее всего, был сбит украинской ракетой класса "земля-воздух" из ЗРК над северо-западной частью Черного моря в районе Змеиного.

"С лета 2023 года Россия продолжает проводить высокорискованные ударные операции с экипажем по острову", - обратили внимание в британской разведке.

По мнению Минобороны Британии, российские оккупанты могут совершать такие миссии, главным образом, в информационных целях, поскольку остров Змеиный "стал символом украинского сопротивления".

Так, РФ хочет продемонстрировать, что она может проецировать силу в Черном море, указывается в публикации.

Также в британском министерстве добавляют, что российский экипаж самолета из двух человек, скорее всего, погиб, а добиться успеха в поисково-спасательной операции интервентам будет крайне сложно.

"Обе стороны по-прежнему несут регулярные потери боевой авиации. В целом, противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность тактических воздушных операций", - говорится в публикации.

Что предшествовало

5 декабря Силы обороны Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, бомбардировщик, под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

В комментарии РБК-Украина спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал о том, что бомбардировщик также ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.

Также в ВМС ВСУ отметили, что после сбития вражеского Су-24М российские оккупанты снизили активность авиации.

Освобождение Змеиного

Напомним, 30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допускать Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, освобождение Змеиного было "сложной, многоуровневой, полной огромных рисков спецоперацией".

Ранее также сообщалось, что в символическую дату, 500 дней полномасштабной войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный.