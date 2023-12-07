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Активность авиации России уменьшилась после сбития бомбардировщика Су-24М, - ВМС

Четверг 07 декабря 2023 13:46
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Активность авиации России уменьшилась после сбития бомбардировщика Су-24М, - ВМС Фото: Су-24 (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы снизили активность авиации после того, как наши военные недавно сбили вражеский бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам спикера, российский бомбардировщик, который летел над западной частью Черного моря в районе острова Змеиный, пытался минировать украинский зерновой коридор.

"На самом деле ситуация по состоянию на сейчас изменилась после того инцидента. Принимаемые вчера (6 декабря, ред.) мы не наблюдали активность авиации", - заявил Плетенчук.

Плетенчук выразил благодарность Воздушным силам за то, что они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства. По его словам, единственная проблема для судоходства которая остается, это активность врага в воздухе и применение огневого поражения с воздуха.

ВСУ уничтожили российский Су-24М возле Змеиного

5 декабря Силы обороны Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, бомбардировщик, под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - заявил Олещук.

В комментарии агентству, спикер Плетенчук рассказывал о том, что бомбардировщик также ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.

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