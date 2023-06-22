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Британская разведка предупредила о новом ИПСО Кремля с помощью Госдумы

Фото: Госдуму задействовали в ИПСО Кремля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия проводит новую информационную операцию с целью оправдать вопиющие действия Владимира Путина по похищению украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 20 июня российская Госдума проголосовала за создание парламентского комитета по расследованию предполагаемых преступлений, якобы совершенных украинским правительством в отношении несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года.

По данным британской разведки, Госдума почти наверняка реагирует на международное осуждение депортации Россией детей из оккупированной Украины после ее полномасштабного вторжения.

Весьма вероятно, что этот шаг "способствует информационным операциям России, превращая законодательство в оружие в попытке запутать нарратив вокруг собственных вопиющих действий".

"Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку предполагаемая депортация детей легла в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

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