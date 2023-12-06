Британская разведка предупредила об опасных модификациях "шахедов"

Россия пытается улучшить иранские дроны-камикадзе "шахед" на основе опыта ударов по Украине. Их красят в черный цвет и используют украинские SIM-карты с модемом 4G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с середины 2023 года Россия начала производить свои дроны, аналогичные поставлямым Ираном "шахедам". Сейчас Россия пытается внести улучшения в конструкции дронов на основе опыта эксплуатации.

В частности, в конце ноября сообщалось, что сбитый БПЛА был оснащен украинской SIM-картой и модемом 4G. "Вероятно, это российская импровизированная модификация, призванная улучшить наведение в реальном времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Москва также пытается обойти украинские меры радиоэлектронной борьбы. Некоторые другие дроны-камикадзе российского производства, вероятно, имеют черную окраску, что затрудняет визуальное распознавание приближающихся дронов в ночное время.

"Россия все чаще использует дроны-камикадзе в крупных налетах, пытаясь обрушить украинскую ПВО. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большую их часть", - отмечают в Минобороны Британии.

Опасность "шахедов"

Как сообщил в интервью РБК-Украина представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, российские "шахеды" являются сложной целью для истребителей, поскольку они летят низко и медленно.

"Для истребителей их сложнее сбивать. Но что касается других средств - то нельзя сказать, что их сложнее поразить, чем крылатые ракеты. Обе цели сложны. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит от обстоятельств, от условий от местности", - рассказал Игнат.

По данным британской разведки, Россия использует дроны-камикадзе для массированных атак на территорию Украины с целью ослабить систему ПВО. Одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.