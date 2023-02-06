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Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 6 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои сразу на нескольких направлениях. Кремлевские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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Согласно карте боевых действий от британской разведки, тяжелые бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск.

Захватчики усиливают штурмы, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте, однако значительное продвижения врага не зафиксировано.

Также продолжаются локальные бои в Запорожской области. Оккупанты обстреливают всю линию фронта на востоке и юге Украины. Под удар попадают не только позиции военных, но и гражданские.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, россияне могут пойти в наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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