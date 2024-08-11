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Британская разведка показала масштабы разрушений в Бахмуте (спутниковые снимки)

Фото: британская разведка показала спутниковые снимки разрушенного Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Город Бахмут Донецкой области был разрушен из-за вторжения российских оккупантов. Британская разведка показала масштабы разрушений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

В сводке отмечается, что в результате вторжения российских оккупантов были повреждены и разрушены гражданские объекты, в том числе школы.

"Во время российского наступления в целях захвата Бахмута интенсивные бои и не выборочный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены", - говорится в заявлении.

Британская разведка показала спутниковые изображения, на которых зафиксированы серьезные разрушения, включая стадион, школу и железнодорожный вокзал в Бахмуте.

 

Фото: показала спутниковые снимки разрушенного Бахмута (x.com/DefenceHQ)

Добавим, что город Бахмут с августа 2022 года был эпицентром боев. Весной 2023 года Бахмут перешел под контроль российских войск. Известно, что город на 80% разрушен в результате тяжелых боев.

 

Ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают наступление на фронте в течение последние нескольких месяцев. Захватчики сосредотачиваются на Покровском направлении.

Кроме того, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области, Лиманском и Торецком направлениях, а также в районе города Часов Яр. За последние сутки на фронте было зафиксировано более 110 боевых столкновений.

По данным Генерального штаба ВСУ, путинский режим лишился уже более 590 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения РФ.

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