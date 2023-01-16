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Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе, - британская разведка

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Украина, Понедельник 16 января 2023 09:03
Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе, - британская разведка Фото: британская разведка назвала два самых горячих участка фронта на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В эти выходные на Кременском и Бахмутском участках Донбасского фронта продолжались ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, по состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, перед лицом продолжающихся атак группы "Вагнера".

Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. "Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная", - отмечается в сводке.

За последние шесть недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в различных секторах. "В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединения незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российских десантников, отступивших от Херсона в ноябре, перебросили на Донбасс. Их используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.

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