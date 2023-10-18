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Британская разведка оценила способность России добиться прорыва на Купянском направлении

Фото: российская армия продолжает наступление на Купянск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности на направлении Купянск-Лиман. Однако добиться прорыва вряд ли удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские обстрелы усилились, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

"Весьма вероятно, что эта деятельность является частью продолжающегося российского наступления, ведущегося по нескольким направлениям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

"Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянско-Лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что Россия сможет добиться крупного оперативного прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

Российское наступление

Напомним, по данным британской разведки, Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. В частности, российские войска в Донецкой области проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия бросила на восточный фронт новую 25-ю армию. Ее части ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении украинские военные за последние сутки отбили более 15 атак российской армии.

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Купянск