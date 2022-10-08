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Британская разведка: окружение Путина критикует Минобороны, среди несогласных - Кадыров и Пригожин

Фото: окружение Путина критикует Минобороны, среди несогласных - Кадыров и Пригожин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Окружение российского диктатора Владимира Путина и провластные журналисты все больше подвергают критике военное командование страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку.

"После постоянных неудач России на поле боя в течение последних двух недель все больше разных игроков российской системы объединились в критике руководства российского Минобороны", - говорится в сообщении.

Среди критиков выделяют лидера Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, официальных телеведущих, поп-звезд и сообщество ультранационалистических военных блоггеров.

По данным британской разведки, Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неофициальные лица, главы "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах относительно большей приверженности государству и готовности к эскалации.

Также в разведке добавляют, что оба, вероятно, заслуживают определенного доверия благодаря значительной дислокации боевых подразделений Чечни и Вагнера на местах.

При этом критика остается нацеленной на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство.

Отмечается, что критика, на самом деле, является тенденцией публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которую, по крайней мере, частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить.

Ранее The Washington Post сообщало, что Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за ведения войны против Украины. При этом нет признаков того, что ему грозит отстранение от власти.

Также РБК-Украина писала, что Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и перекладывением на него вины за поражение в войне.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВеликобританияКадыров