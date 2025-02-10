В НАТО назвали трех союзников России, благодаря которым она способна продолжать войну

Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. В то же время в долгосрочной перспективе Москве будет сложно это делать из-за высоких потерь.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Armyinform .

"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", - сказал он.

По его словам, несмотря на эти потери, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.

"Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь", - заявил Драгоне.

Как отметил адмирал, продолжение военной поддержки Украины приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Украину в более сильную позицию во время переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", - добавил он.