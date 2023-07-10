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Британская разведка назвала причину высокой смертности российских солдат в Украине

Фото: российских солдат оправляют прямо в крематорий (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Высокая смертность среди раненых в Украине российских военных вызвана ненадлежащей медицинской помощью. До 50% смертей можно было бы предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку как в среднем в течение 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.

По данным британской разведки, приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Российские потери

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы. Только за последние сутки было ликвидировано 440 российских солдат.

США 7 июля объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как отметил американский президент Джо Байден, кассетные боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

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Война России против Украины