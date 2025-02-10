ua en ru
Пн, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Британская разведка назвала причину, по которой Москва теряет военные базы в Сирии

Сирия, Понедельник 10 февраля 2025 13:12
UA EN RU
Британская разведка назвала причину, по которой Москва теряет военные базы в Сирии Фото: Путин теряет Сирию из-за Башара Асада (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль пытается навязать себя в качестве партнера для нового руководства Сирии. Однако Москва прячет Башара Асада, что препятствует переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, российские суда SPARTA II и SPARTA, 28 и 29 января 2025 года покинули Тартус, стратегически важную военно-морскую базу России в Сирии. Два грузовых судна, скорее всего, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования вдали от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС Российской Федерации.

По данным британской разведки, переговоры между представителями российского правительства и правящей администрацией Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), относительно будущего российских баз, почти наверняка продолжаются. Россия продолжает активно взаимодействовать с ХТШ для развития связей и продвижения себя в качестве выгодного партнера.

"Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, в настоящее время укрываемому Россией", - говорится в сообщении.

В то время как война с Украиной остается главной заботой России, сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проецировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

"Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизил ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Москва потеряла доступ к своей военно-морской базе в Тартусе после краха режима Башара Асада.

Сейчас новые власти Сирии требуют от России выдать бывшего президента Башара Асада, который бежал в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Башар Асад Война в Сирии
NEWS
Интригующий план. О чем Украина и Европа будут говорить с командой Трампа на этой неделе
Интригующий план. О чем Украина и Европа будут говорить с командой Трампа на этой неделе
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов