Британская разведка назвала причины отмены мероприятий на 9 мая в России

Россия отменила традиционные марши "Бессмертного полка", но портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Также в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской области РФ отменили парады до 9 мая. Разведка предполагает, что россияне опасаются украинских атак. Минобороны Британии напомнило, что за неделю до 9 мая в 2023 году над Кремлем разразился беспилотник.

"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства против Украины", - говорится в сводке.