Британская разведка назвала "победителя" на псевдовыборах в оккупированных районах Украины

Кремлевская партия "Единая Россия" получит большинство по результатам так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, российские власти планируют впервые провести выборы в оккупированных регионах Украины 8-10 сентября 2023 года параллельно с выборами, которые проводятся в Российской Федерации. Голосование уже началось в Запорожье и Мариуполе.

По данным британской разведки, несмотря на то, что было заявлено более 1000 кандидатов, существует нехватка квалифицированных, опытных и желающих кандидатов. Также наблюдается отсутствие независимых кандидатов, не являющихся членами партий, поддерживаемых Кремлем, что указывает на то, что эти выборы не будут свободными и честными. Украинский центр национального сопротивления утверждает, что оккупационная администрация существенно завысила количество избирателей в списках избирателей.

"Кремлевские опросы показывают, что "Единая Россия", доминирующая политическая партия в Российской Федерации, по прогнозам, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. Партия "Единая Россия", скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы", - отмечают в Минобороны Британии.

Фейковые выборы на территории России и в оккупированных районах Украины

Напомним, 10 сентября на территории России проведут так называемые "выборы" разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако Кремль хочет провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

При этом СБУ сообщила о подозрении главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой, которая занимается организацией псевдовыборов во временно оккупированной части Украины.

Ранее британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.