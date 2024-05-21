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Британская разведка назвала оперативную цель российского наступления на Донбассе

Фото: российская армия продолжает наступление на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Хотя Россия открыла новый фронт в Харьковской области, российское наступление на востоке Украины продолжается. Оперативной целью является Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В частности, российские войска продолжали сосредоточивать свои оперативные действия на направлении к северо-западу от Авдеевки, нанося удары по широкому фронту по обе стороны от шоссе Е50.

"Российские войска, вероятно, добились ряда небольших тактических успехов за последние 72 часа, хотя, вероятно, и дорогой ценой", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, шоссе Е50 представляет собой главную линию сообщения между захваченным Россией Донецком и украинским городом Покровск, который находится примерно в 30 км от текущей линии фронта, но, вероятно, является российской оперативной целью. Российские атаки в этом направлении, скорее всего, направлены на создание заметного раскола украинских сил в Донецкой области.

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К северу от Бахмута, в районе города Сиверск, украинские силы сообщили о тяжелых столкновениях с российскими войсками 18 и 19 мая 2024 года, в ходе которых были обстреляны украинские позиции в Белогоровке, Веркнокамянском и Раздоловке.

"Достижения России в этой области остаются весьма ограниченными", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, самая горячая ситуация на 21 мая на Покровском направлении фронта. Российская армия продолжает наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.

Отметим, российская армия 10 мая начала наступление на севере Харьковской области и готовит аналогичное в Сумской области. Не исключено, что эти действия предприняты с целью оттянуть украинские силы от самых горячих направлений фронта.

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