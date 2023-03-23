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Британская разведка назвала одно из направлений крупного наступления ВСУ

Фото: Наступление ВСУ может начаться на севере Луганской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские генералы опасаются крупного наступления ВСУ на севере Луганской области. При это они пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с начала марта продолжаются ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой. Местами Россия добилась продвижения до нескольких километров.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить логистический узел Купянск.

В оперативном плане намерения России на северо-востоке остаются оборонительными. "Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

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