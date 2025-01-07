Британская разведка назвала худший месяц для российской армии

Потери России (убитыми и ранеными) в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года. Они вызваны пехотными атаками, и снижаться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, декабрь 2024 года снова стал самым дорогостоящим месяцем войны для России: по данным Генерального штаба Украины, в общей сложности 48 670 потерь.

В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь среди российских войск. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска теряли больше, чем в предыдущем.

В 2024 году российские войска потеряли 429 660 человек (убитыми и ранеными), что является заметным ростом по сравнению с 252 940 потерями, понесенными в 2023 году, согласно отчету Генерального штаба Украины. С начала войны Россия потерял более 790 000 человек, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, средние ежедневные потери российских войск достигли нового месячного максимума войны в декабре 2024 года. Средний уровень потерь составил 1570, пятый месяц подряд, когда российские войска понесли более высокие средние ежедневные потери в войне. А 19 декабря 2024 года был зафиксирован новый рекорд войны - 2200 потерь за один день.

"Россия, скорее всего, продолжит нести высокие потери в январе 2025 года из-за продолжающихся атак пехоты на нескольких направлениях", - отмечают в Минобороны Британии.