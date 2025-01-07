Британская разведка назвала худший месяц для российской армии
Потери России (убитыми и ранеными) в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года. Они вызваны пехотными атаками, и снижаться не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, декабрь 2024 года снова стал самым дорогостоящим месяцем войны для России: по данным Генерального штаба Украины, в общей сложности 48 670 потерь.
В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь среди российских войск. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска теряли больше, чем в предыдущем.
В 2024 году российские войска потеряли 429 660 человек (убитыми и ранеными), что является заметным ростом по сравнению с 252 940 потерями, понесенными в 2023 году, согласно отчету Генерального штаба Украины. С начала войны Россия потерял более 790 000 человек, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, средние ежедневные потери российских войск достигли нового месячного максимума войны в декабре 2024 года. Средний уровень потерь составил 1570, пятый месяц подряд, когда российские войска понесли более высокие средние ежедневные потери в войне. А 19 декабря 2024 года был зафиксирован новый рекорд войны - 2200 потерь за один день.
"Россия, скорее всего, продолжит нести высокие потери в январе 2025 года из-за продолжающихся атак пехоты на нескольких направлениях", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, российские власти решили списывать кредиты для тех, кто готов подписать контракт. По данным британской разведки, финансовые стимулы России для призывников на военную службу направлены на обеспечение достаточного пополнения для их постоянно растущих потерь.