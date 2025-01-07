Британська розвідка назвала найгірший місяць для російської армії

Втрати Росії (вбитими і пораненими) у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року. Вони спричинені піхотними атаками, і знижуватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

Як наголошується у зведенні, грудень 2024 року знову став найдорожчим місяцем війни для Росії: за даними Генерального штабу України, загалом 48 670 втрат.

У листопаді 2024 року було зафіксовано 45 680 втрат серед російських військ. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська втрачали більше, ніж у попередньому.

У 2024 році російські війська втратили 429 660 осіб (вбитими і пораненими), що є помітним зростанням порівняно з 252 940 втратами, яких зазнали у 2023 році, згідно зі звітом Генерального штабу України. Від початку війни Росія втратила понад 790 000 осіб, ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, середні щоденні втрати російських військ досягли нового місячного максимуму війни в грудні 2024 року. Середній рівень втрат склав 1570, п'ятий місяць поспіль, коли російські війська зазнали вищих середніх щоденних втрат у війні. А 19 грудня 2024 року було зафіксовано новий рекорд війни - 2200 втрат за один день.

"Росія, найімовірніше, продовжить зазнавати високих втрат у січні 2025 року через триваючі атаки піхоти на кількох напрямках", - зазначають у Міноборони Британії.