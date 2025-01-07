Британська розвідка назвала найгірший місяць для російської армії
Втрати Росії (вбитими і пораненими) у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року. Вони спричинені піхотними атаками, і знижуватися не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, грудень 2024 року знову став найдорожчим місяцем війни для Росії: за даними Генерального штабу України, загалом 48 670 втрат.
У листопаді 2024 року було зафіксовано 45 680 втрат серед російських військ. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська втрачали більше, ніж у попередньому.
У 2024 році російські війська втратили 429 660 осіб (вбитими і пораненими), що є помітним зростанням порівняно з 252 940 втратами, яких зазнали у 2023 році, згідно зі звітом Генерального штабу України. Від початку війни Росія втратила понад 790 000 осіб, ідеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, середні щоденні втрати російських військ досягли нового місячного максимуму війни в грудні 2024 року. Середній рівень втрат склав 1570, п'ятий місяць поспіль, коли російські війська зазнали вищих середніх щоденних втрат у війні. А 19 грудня 2024 року було зафіксовано новий рекорд війни - 2200 втрат за один день.
"Росія, найімовірніше, продовжить зазнавати високих втрат у січні 2025 року через триваючі атаки піхоти на кількох напрямках", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, російська влада вирішила списувати кредити для тих, хто готовий підписати контракт. За даними британської розвідки, фінансові стимули Росії для призовників на військову службу спрямовані на забезпечення достатнього поповнення для їхніх постійно зростаючих втрат.