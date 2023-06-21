Британская разведка назвала главный политический приоритет Кремля при контрнаступлении ВСУ

Российские оккупационные силы строят серьезные оборонительные сооружения на подступах к Крыму. Сохранение контроля над полуостровом является главным политическим приоритетом Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, на юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

По данным британской разведки, сюда входит обширная полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

"Эти продуманные оборонительные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские войска захватили Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области в 2014 году. Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.

ВСУ начали контрнаступление в начале июня. За это время освобождено несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Украинское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что целью ВСУ является освобождение всей территории Украины, включая Крым.

По данным опроса КМИС, в июне 2023 года абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.