Абсолютное большинство украинцев против любых территориальных уступок России

В июне 2023 года абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Как отмечают социологи, в течение года - с мая 2022 года по май 2023 года - существенных изменений в общественных настроениях практически не было. Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей Востока, 75% против уступок (готовы на уступки - только 13%), а среди жителей Юга - 86% против уступок (готовы - только 8%). По сравнению с маем 2022 года во всех регионах сохраняется отчетливое доминирование мнения, что Украина не должна уступать свои территории.

Кроме этого, против любых уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они преимущественно общаются дома. Так, если среди украиноязычных граждан 85% против уступок (готовы к уступкам - 10%), то среди русскоязычных граждан - 80% (и также только 13%) готовы к уступкам.

В выборке было только 19 респондентов (из 1029), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как русские. Такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов. Впрочем, показательно, что среди них только 2 респондента выступают за уступки, а 15, напротив, отвергают любые уступки.

Стойкость украинцев

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, с мая 2022 года общественные настроения практически не меняются и сохраняется абсолютное большинство граждан против любых территориальных уступок агрессору.

"Такие результаты на первый взгляд могут показаться менее интересными или даже скучными, ведь мы не видим яркой динамики. Впрочем, по этим результатам - месяцы изнурительной борьбы украинцев против жестокой России", - сказал он.

По его словам, то, что при всех потерях и разрушениях украинцы сохраняют непоколебимость в вопросах уступок, свидетельствует о высокой cтойкости и понимании невозможности подлинного справедливого мира без возвращения своих территорий. "Принципиально важно также то, что эта стойкость и непоколебимость характерна для всех украинцев независимо от региона происхождения, языка или национальности", - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.