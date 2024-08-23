Британская разведка назвала численность остатков "Вагнера" через год после гибели Пригожина

Численность группы "Вагнера" за последний год сократилась в десять раз. Остатки находятся в Беларуси и в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, сегодня первая годовщина смерти нескольких ключевых лидеров группы "Вагнера", включая ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Вагнера Уктина, которые погибли в авиакатастрофе, почти наверняка из-за взрыва на борту. С тех пор группа "Вагнера" становилась все более раздробленной, и многие выжившие высокопоставленные деятели покинули группу.

Андрей "Седой" Трошев, бывший генеральный директор группы "Вагнера", присоединился к Министерству обороны России, вероятно, в составе ЧВК "Редут" минобороны России, которой было поручено сформировать отряды "добровольческого корпуса" для войны в Украине.

Александр "Ратибор" Кузнецов, бывший командир 1-го штурмового отряда группы "Вагнера", присоединился к отряду чеченского "спецназа" "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, бывший командир 3-го штурмового отряда "Вагнера" возглавил в мае 2024 года подразделение "Восток-V".

По данным британской разведки многочисленные ветераны "Вагнера" последовали за этими и другими бывшими лидерами "Вагнера", выйдя из группы.

"По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке", - отмечают в Минобороны Британии.