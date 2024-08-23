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Британська розвідка назвала чисельність залишків "Вагнера" в річницю загибелі Пригожина

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 12:36
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Британська розвідка назвала чисельність залишків "Вагнера" в річницю загибелі Пригожина Фото: гурт "Вагнера" скоротився вдесятеро після смерті Пригожина (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чисельність гурту "Вагнера" за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки знаходяться в Білорусі та в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, сьогодні перші роковини смерті кількох ключових лідерів групи "Вагнера", включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Вагнера Уктіна, які загинули в авіакатастрофі, майже напевно через вибух на борту. З того часу група "Вагнера" ставала все більш роздробленою, і багато вижили високопоставлені діячі залишили групу.

Андрій "Седой" Трошев, колишній генеральний директор групи "Вагнера", приєднався до Міністерства оборони Росії, ймовірно, у складі ПВК "Редут" міноборони Росії, якій було доручено сформувати загони "добровольчого корпусу" для війни в Україні.

Олександр "Ратибор" Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону групи "Вагнера", приєднався до загону чеченського "спецназу" "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону "Вагнера" очолив у травні 2024 року підрозділ "Восток-V".

За даними британської розвідки, численні ветерани "Вагнера" пішли за цими та іншими колишніми лідерами "Вагнера", вийшовши з групи.

"Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер, швидше за все, зберігає близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня 2023 року, загинули десятеро людей. Серед пасажирів був Євген Пригожин.

Тоді ж британська розвідка прогнозувала, що загибель Євгена Пригожина глибоко дестабілізує групу "Вагнера".

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