Британская разведка назвала численность ЧВК, заменившей группу "Вагнера"

Как отмечается в сводке, Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, включая ее вербовку.

По данным британской разведки с начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил.

"Вполне возможно, что практика Министерства обороны России по набору персонала через "добровольческие" подразделения способствовала тому, что Россия избежала дальнейших непопулярных мобилизаций", - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники на войне

Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Большинство из них были ликвидированы.

Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта главаря наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.

По данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

Ранее журналистское расследование проектов "Схемы" и "Система" показало, что российская ЧВК "Редут", наемники которой участвуют в войне против Украины, контролируется и финансируется ГРУ Генштаба РФ.