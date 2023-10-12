ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка узнала о новых планах России по атакам на суда в Черном море

Четверг 12 октября 2023 15:50
UA EN RU
Британская разведка узнала о новых планах России по атакам на суда в Черном море Фото: британская разведка узнала о новых планах России по атакам на суда в Черном море (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует снова атаковать гражданские суда в Черном море. Она может закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Россия продолжает тратить огромные ресурсы на свою саморазрушительную войну. Чем дольше Россия воюет, тем больше она теряет и тем слабее становится. Россия понесла почти 200 тысяч потерь и 50 тысяч ее солдат были убиты", - рассказал Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству по безопасности ОБСЕ.

По его словам, несмотря на это, Россия продолжает "эту отвратительную с моральной точки зрения кампанию".

Дипломат напомнил, что в прошлом месяце британская разведка рассекретила данные, согласно которым солдаты РФ хотели ударить ракетами по грузовому судну в украинском порту.

"На прошлой неделе Великобритания рассекретила новые разведданные, свидетельствующие о том, что Россия может продолжать атаки на гражданское судоходство, в том числе закладывая взрывные устройства на подходах к украинским портам", - добавил Окотт.

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, российские солдаты уже неоднократно атаковали гражданские суда. В частности, недавно военные корабли РФ открыли упреждающий огонь в сторону судна, которое направлялось в украинский порт Измаил.

Также, как заявлял в сентябре премьер Британии Риши Сунак, российские оккупанты 24 августа хотели нанести ракетный удар по гражданскому судну, которое находилось в украинском порту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Великобритания чорное море Война России против Украины
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину