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Британская организация примет участие в разминировании энергообъектов в Украине

Украина, Среда 23 августа 2023 12:13
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Британская организация примет участие в разминировании энергообъектов в Украине Фото: Британия поможет с разминированием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Британская неправительственная организация The Mines Advisory Group (MAG) примет участие в разминировании энергетических объектов и их близлежащих территорий. Только после этого возможны ремонтные работы на освободившихся объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Меморандум подписали во время визита в Киев государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса.

"Путин жестоко атаковал украинские энергетические объекты, однако украинцы продолжают демонстрировать невероятную устойчивость и изобретательность, восстанавливая эту жизненно важную инфраструктуру. Большая часть ремонтных работ станет возможной только после разминирования, при этом Соединенное Королевство и дальше будет поддерживать народ Украины, который защищается агрессии и восстанавливает свою страну", - отметил Шаппс.

Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергетических объектов, их площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, их частей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и надлежащего безопасного функционирования энергетических объектов. .

Также предусматривается предоставление MAG технической помощи и консультативной поддержки для успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности, техническому и нетехническому обследованию и разминированию территорий, содействию созданию безопасной среды для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.

Отопительный сезон

Напомним, в Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона. В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на предварительные обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).

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