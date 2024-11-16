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Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине

Великобритания, Суббота 16 ноября 2024 17:33
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Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине Фото: BAE откроет новый гаубичный завод (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый гаубичный завод. Этот шаг направлен на повышение поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Издание сообщило, что британская компания BAE Systems откроет артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в Шеффилде в рамках усилий по поддержке украинских сил в битве против России.

В пятницу компания заявила, что в следующем году завод начнет производить буксируемые гаубицы M777, создав 50 квалифицированных рабочих мест на местном уровне.

Telegraph отметил, что это фактически отменяет ранее обнародованное решение компании свернуть производство оружия в Великобритании в начале 2023 года.

Заметим, что Киев уже получил несколько орудий из США, Канады и Австралии, но многие сейчас нуждаются в обновлении или ремонте.

Компания заявила, что новый завод в Шеффилде также "поддержит стремление правительства Великобритании поддерживать и восстанавливать жизненно важные артиллерийские возможности Великобритании".

Напомним, что в прошлом году транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

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