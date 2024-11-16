Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине
Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый гаубичный завод. Этот шаг направлен на повышение поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Издание сообщило, что британская компания BAE Systems откроет артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в Шеффилде в рамках усилий по поддержке украинских сил в битве против России.
В пятницу компания заявила, что в следующем году завод начнет производить буксируемые гаубицы M777, создав 50 квалифицированных рабочих мест на местном уровне.
Telegraph отметил, что это фактически отменяет ранее обнародованное решение компании свернуть производство оружия в Великобритании в начале 2023 года.
Заметим, что Киев уже получил несколько орудий из США, Канады и Австралии, но многие сейчас нуждаются в обновлении или ремонте.
Компания заявила, что новый завод в Шеффилде также "поддержит стремление правительства Великобритании поддерживать и восстанавливать жизненно важные артиллерийские возможности Великобритании".
Напомним, что в прошлом году транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.
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