Британская компания поставила в РФ электроники на 1,2 млрд долларов, - FT

Британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Лондоне, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Большинство этих товаров включены в санкционные списки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Компания отправляла в Россию, в частности, полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику. В записях перечислены бренды от Huawei и H3C до Intel, AMD, Apple и Samsung.

Согласно таможенным документам, товары не менее чем на 982 миллиона долларов, отправленные Mykines, входят в списки запрещенных для поставок в Россию, согласно британским экспортным ограничениям. Продажа этих товаров в РФ без разрешения властей Великобритании может быть нарушением санкций, даже несмотря на поставки через третьи страны - в основном Китай.

Mykines работала в России до вторжения в Украину, но, как показывают записи, ее бизнес в стране взлетел раз после начала войны.

Подавляющее большинство из 10,6 тысяч отправленных в Россию партий товаров получила московская компания Marsala. Отмечается, что компания может быть тесно связана с Merlion, крупным дистрибьютором вычислительной техники и электроники в России.

Один из контрагентов Marsala - компания Microcontract, владеющая совместным предприятием с Инженерным центром Новгородского государственного университета. Этот центр был запущен в сотрудничестве с "Ростехом". Он проводит исследования, в том числе в области авиации и беспилотных летательных аппаратов.

"Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, по закону обязаны соблюдать режим санкций в отношении России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях", - заявил представитель правительства Британии.