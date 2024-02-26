Британская компания получила заказ на производство деталей для танков Украины

Правительство Британии оплатило производство деталей и гусениц для танков, которые используют ВСУ для отражения российской агрессии.

Об этом заявил управляющий директор компании CDS Уильям Кук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal .

Отмечается, что от имени Великобритании и Международного фонда для Украины компания Defense Equipment & Support заключила несколько контрактов с компанией Cook Defense Systems на поставку запасных частей для 500 украинских бронемашин.

Контракт был частью пакета поддержки технического обслуживания стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов, объявленного в октябре 2023 года.

Помимо поставки гусениц для машин, подаренных Великобританией Украине, включая основные боевые танки Challenger 2, перед оборонной компанией также поставили задачу изготовить гусеницы для машин советской эпохи, которые используются в основном украинской армией.

Что говорят в самой компании

Уильям Кук сказал, что у них есть долгая история поставок гусениц для всей бронетехники британской армии и многих союзных вооруженных сил, но выполнение этих контрактов для Украины стало совершенно другой задачей.

"Нам пришлось реконструировать оборудование советских времен, используя ограниченный справочный материал и множество наших собственных ноу-хау, работая при этом с доступными нам производственными процессами и материалами, а не с оригинальными российскими", - сказал он.

Кук заявил, что в компании знают, что на передовой в Украине есть солдаты, чьи жизни зависят от того, что они делают.

Как компания разрабатывала гусеницы для советских танков

Чтобы разработать новые гусеницы, совместимые с машинами советской эпохи, экспертам Cook Defense Systems пришлось полагаться на музейные экспонаты, справочные документы времен Холодной войны и технических экспертов по бронетехнике.

"Хотя некоторые машины, поддерживаемые Cook Defense Systems, разработаны в СССР, технологии производства, которые использует компания, совсем не такие. Они включают в себя лазерное сканирование и цифровой рентгеновский контроль, при этом большая часть физической производственной работы выполняется роботами", - сказал Кук.

Кук добавил, что одной из самых больших проблем было почти удвоение их производительности. Они реконфигурировали производственные линии и наняли новых людей. По его словам, все работают исключительно усердно.

Помощь от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Также 23 февраля Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов.