Британская BAE Systems представила дешевое решение проблемы дронов-камикадзе

Дрон Malloy T-150 оснащен лазерной системой наведения APKWS, которая позволяет запускать 70-миллиметровые ракеты. Во время испытаний эта комбинация успешно поразила другой дрон.

Альтернатива дорогим ракетам

Новый дрон позиционируется как доступная альтернатива дорогим системам ПВО, таким как Patriot от Raytheon. Представитель BAE Systems Энтони Грегори отметил, что стоимость боеприпасов для новой платформы составляет тысячи долларов, в то время как ракеты Patriot - сотни тысяч.

Спрос на такие системы усилился после массового применения дронов Россией против Украины, а также Ираном против Израиля. Это побудило BAE предложить более экономичное и мобильное решение.

Многофункциональное применение

Боевой модуль может быть снят с дрона менее чем за час, что позволяет использовать аппарат для других целей. Например, его можно применять для перевозки грузов или воздушной разведки.

Дрон уже используется морской пехотой США и британским Королевским флотом для доставки оборудования между кораблями, заменяя часть операций с вертолетами.

Ставка на локальное производство

Компания BAE приобрела британскую Malloy Aeronautics в прошлом году. Это позволило расширить разработки в сфере тяжелых дронов. Испытания новой платформы прошли в июне в штате Юта с использованием комплектующих от американского подразделения BAE.

Ожидая рост спроса, компания намерена наладить производство электромоторов в Великобритании. Сейчас они закупаются в Китае, но BAE стремится полностью "перенести" цепочку поставок в дружественные страны.