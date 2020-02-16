Британію вдруге за місяць охопив шторм, є загиблі

Британію охопив потужний шторм "Денніс", який став вже другим за лютий та спричинив загибель двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Британської метеорологічної служби, потужний буревій, який приніс з собою вітри та значні опади, вирує в країні з 15 лютого. У зв'язку з негодою було скасовано сотні рейсів, а рух поїздів порушено через повені.

Синоптики видали понад 250 попереджень про можливі повені в Англії, Шотландії та Уельсі. Зокрема, з берегів може вийти річка Ніт, а у місті Понтіпул вже розлилась річка Тафф.

Зазначається, що за останню добу в місті Тредегар випало понад 105 мм опадів, а у населеному пункті Абердарон зафіксували швидкість вітру до 146 км/годину. У регіонах для допомоги населенню залучені майже 150 військових та резервістів.

Крім того, вчора на східному узбережжі Британії у морі знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час шторму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 лютого, Британію охопив потужний шторм "Сіара", який спричинив сотні повеней та руйнування по всій країні. Пориви вітру досягали 93 миль на годину. Найсильніший вітер спостерігався в Уельсі.

Також РБК-Україна писало, що жертвами урагану "Сіара" в Європі стали щонайменше 8 людей. Зокрема, один чоловік втопився у Швеції. Човен, на якому він плив зі знайомим по озеру Феген, перекинувся.