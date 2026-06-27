У Британии не осталось ни одной активной подводной лодки в море, - UK DJ

Как пишет издание, британский флот ударных подводных лодок испытывает трудности с выводом кораблей в море, и эти трудности достигли того, что сейчас ни одно из имеющихся в распоряжении суден на находится на патруле. Таким образом, страна осталась без одной из самых мощных своих военно-морских возможностей.

Подобная ситуация наблюдалась и раньше, даже недавно. Однако тенденция говорит о том, что большая часть флота проводит значительно больше времени на стоянке у причала, чем в открытом море.

Так, согласно открытым данным мониторинга, все 5 боевых субмарин класса Astute сейчас находятся на базах. В частности, две из них фактически выведены из эксплуатации в Фаслейне, еще две субмарины проходят длительный капитальный ремонт в Девонпорте, а пятая - недавно вернулась с похода.

"За последние несколько недель из всего флота вернулась только одна подводная лодка, и теперь она стоит рядом в Девонпорте в рамках обычной процедуры, следующей за развертыванием, а не в состоянии боевой готовности, так что ее возвращение мало что сделало для снижения нагрузки на флот, который, по сути, исчерпал запасы подводных лодок для отправки в море", - уточняет издание.

Шестая подводная лодка Astute была введена в строй, но пока продолжает проходить испытания и еще не готова к службе на передовой. В то же время седьмая - последняя из запланированных подлодок, все еще находится на стадии строительства.

Как поясняет издание, проблема отсутствия суден в море связана с тем, что необходимый лодкам капитальный ремонт и модернизация могут проводится только в одном месте.

Однако эти ограничения усугубляются еще и нехваткой запасных запчастей, дефицитом инженеров-специалистов и подводников. Причем как утверждается, одна лодка была лишена некоторых компонентов, чтобы поддерживать другие хоть в каком-то подобии работоспособности.

Резюмируя СМИ добавило, что эти последствия являются серьезными, поскольку данные подводные лодки входят в число наиболее ценных инструментов ВМС для скрытого наблюдения за кораблями РФ в Северной Атлантике. Тем более важно учитывать, что подводная активность РФ вокруг британских островов значительно возросла, а Astute играют важную роль в защите подводных лодок с баллистическими ракетами, несущих ядерный потенциал страны.

Также согласно публикации, судна Astute являются единственной платформой на вооружении Британии, которая может запускать крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования, и составляют центральный элемент защиты и дальности действия, которые, как ожидается, должна обеспечивать авианосная ударная группа в море.