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В Британии заговорили об "экономическом Рамштайне", чтобы "задушить военную машину" Путина

Фото: в парламенте Британии предложили "экономический Рамштайн", чтобы увеличить эффект от санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В парламенте Британии предложили консолидировать усилия в контексте санкций против России, которые не имели такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны. Там предложили создать так называемый "экономический Рамштайн" для "тех, кто борется за свободу Украины".

Об этом заявила член парламента Великобритании от Консервативной партии, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

С такой инициативой депутат выступила после того, как изучила ряд цифр, показывающих, что санкции "не оказали такого большого влияния на экономику России, как рассчитывали западные страны".

"Эти очень подробные данные еще больше подтверждают необходимость "экономического Рамштайна" тех, кто борется за свободу Украины", - отметила она.

По ее мнению, уже стало ясно, что Западу "не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина".

"И мы должны помешать ему финансировать свои нападения на мирных жителей. Мы можем сделать это только в том случае, если мы мобилизуем правительства для координации как в экономическом, так и в военном отношении", - добавила Кернс.

Отметим, Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического "Рамштайна" для восстановления объемов генерации и финансового - для обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 21 апреля в Германии прошла одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн", где страны-партнеры обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.

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