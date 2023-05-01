У Британії заговорили про "економічний Рамштайн", щоб "задушити військову машину" Путіна

З такою ініціативою депутат виступила після того, як вивчила низку цифр, що показують, що санкції "не мали такого великого впливу на економіку Росії, як розраховували західні країни".

"Ці дуже докладні дані ще більше підтверджують необхідність "економічного Рамштайну" тих, хто бореться за свободу України", - зазначила вона.

На її думку, вже стало зрозуміло, що Заходу "не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна".

"І ми повинні завадити йому фінансувати свої напади на мирних жителів. Ми можемо зробити це тільки в тому випадку, якщо ми мобілізуємо уряди для координації як в економічному, так і військовому відношенні", - додала Кернс.

Зазначимо, Україна працює разом із партнерами у форматі так званого енергетичного "Рамштайну" для відновлення обсягів генерації та фінансового - для забезпечення міжнародного фінансування та підтримки нашої держави.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 21 квітня в Німеччині проходила одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн", де країни-партнери обговорюють подальшу військову підтримку України.