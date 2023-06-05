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В Британии втрое вырос уровень кражей сельхозтехники, след ведет в Россию, - Politico

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Понедельник 05 июня 2023 16:04
В Британии втрое вырос уровень кражей сельхозтехники, след ведет в Россию, - Politico Фото: в Британии втрое возрос уровень воровства сельхозтехники (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Британские правоохранители расследуют серию краж сельхозтехники в провинциальной Англии. Деятельность воры связывают с войной на Украине и введением санкций против РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в стране на 300% вырос уровень краж техники фермеров. Правоохранители подозревают, что банды активно перепродают ее россиянам.

Технику и снаряжение якобы отправляют в Восточную Европу. А с каждым днем поставки вырастают в объемах.

В то же время сотрудники полиции заявляют, что не располагают убедительными доказательствами того, что оборудование в конечном итоге предназначено для России. Однако они почти не сомневаются в конечном получателе ворованной техники.

"Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно находящейся под санкциями страны, то я абсолютно профессионально ожидал бы, что черный рынок отреагирует на это. Это то, что действуют преступники", - заявил источник изданию.

Также известно, что первоначально воры похищали строительную и сельскохозяйственную технику, оснащенную устройствами GPS для точного управления трактором на обрабатываемом поле.

"Кража систем GPS-это огромная проблема. Есть ли связь с Россией, я не знаю, но они очень ценятся, и их легко снять. Они стоят восемь, девять, десять тысяч за штуку", - рассказал изданию на условиях анонимности чиновник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны Британии высмеяло российские "драконовские законы" и чиновников, пытающихся избежать сочетания сине-желтого цвета, что может свидетельствовать о незаметной поддержке Украины.

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