В Британии обнаружили мошенническую схему с визами для украинских беженцев

По данным благотворительной организации Settled, визы невозможно определить как мошеннические на вид, поскольку украинцам разрешают путешествовать сотрудники авиакомпаний. Однако пограничники не считают эти документы действующими.

После обнаружения поддельных виз, украинские беженцы становятся нелегальными мигрантами - их паспорта изымают. Сотрудники пограничной службы все чаще предоставляют украинцам визы на полгода, но они остаются без доступа к жилью и льготам.

МВД Великобритании заявило, что постоянно работает над выявлением и предотвращением этого мошенничества, в котором оно обвиняет организованные преступные группировки.

Организация Settled призвала МВД выдать четкие инструкции для сотрудников Пограничной службы по выдаче временных визовых штампов обманутым украинцам.

Исполнительный директор благотворительной организации "Опора" Стэн Бенеш также часто сталкивается с украинцами, которые стали жертвами визовых афер. По его словам, мошенники часто предлагают беженцам въезжать в Великобританию через Ирландию, поскольку украинцы не всегда знают, что Ирландия не является частью Великобритании.

"Мы пытаемся объяснить, что визы в рамках "Украинской схемы" являются бесплатными и что люди должны иметь связь с законным спонсором в Великобритании, чтобы подать заявление", - подчеркнул он.

Британский Красный Крест также сообщил, что ему известно о небольшом количестве случаев, когда британцы, которые должны были принять украинцев, оплачивали им поездку в страну с конкретным предложением работы по прибытии. Однако позже оказывалось, что условия трудоустройства существенно отличаются от тех, о которых изначально договаривались.

"Мы также слышали о случаях, когда дополнительные расходы на проживание (коммунальные платежи, расходы на питание), связанные с содержанием семьи, используются как основание для того, чтобы заставить людей работать в условиях эксплуатации", - добавили в Красном Кресте.

Другие благотворительные организации ранее предупреждали о том, что хозяева домов, где проживают украинцы, выставляют завышенные счета. Это заставляет людей работать в эксплуатационный способ.

Проблемы украинских переселенцев в странах Европы

Украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Количество людей с временной защитой растет во всех странах ЕС, кроме Дании.

В конце января вступит в силу сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам в Ирландии и ограничение времени пребывания в государственном жилье.

В Польше закрывают пункты поддержки украинских беженцев "Голубая точка", которые с начала войны действовали в транзитных зонах. Центры завершат свою деятельность до 31 декабря.

А министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвада заявил, что украинские беженцы, которые сейчас проживают в Дании, должны будут вернуться в Украину после завершения войны.