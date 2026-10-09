В Британии изобрели необычный способ для защиты подлодок от дронов

По данным издания, моряков учат использовать пожарные рукава для защиты британских атомных подлодок от атак беспилотников. Вода под высоким давлением якобы является единственным "оружием противовоздушной обороны" на подводных лодках класса Vanguard, стоимость которых составляет более 4 млрд евро.

Отмечается, что эти подлодки оснащены баллистическими ракетами Trident 2.

"Последним форпостом обороны являются пожарные рукава. Приходится использовать то, что находится под рукой", - подчеркнул информированный источник издания.

Что известно о подлодках Vanguard

Vanguard – это класс британских атомных ракетных подлодок, вооруженных ядерными ракетами Trident. Группа таких подлодок базируется в Шотландии. Главная атомная ракетная лодка этого класса была введена в состав флота в 1993 году.

На лодке установлен один ядерный реактор PWR‑2, обеспечивающий работу турбин двух турбин GEC мощностью 27500 л.с. Пуск ракет снабжается подсистемой выброса, состоящим из 16 независимых установок. Ракетный комплекс Vanguard может производить с глубины 30-40 м как одиночный, так и залповый пуск четырех ракет с интервалом примерно 20 секунд.