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В Британии ответили, планируют ли передавать Украине свои истребители

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Британии не собираются передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon. Но Лондон готов помогать с обучением украинских пилотов в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса во время пресс-конференции в Рейкьявике.

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", - заявил Уоллес.

Британия будет обучать пилотов и работать над F-16 для Украины

Ранее стало известно, что Британия уже этим летом начнет обучать украинских пилотов.

Напомним, при этом премьер-министр Британии Риши Сунак договорился со своим нидерландским коллегой Марком Рютте по созданию коалиции по закупке F-16 для Украины.

Сама же Британия неоднократно исключала возможность передачи Украине своих истребителей. Как объясняют в Лондоне, они могут принять такое решение, но при уходе российских войск с оккупированных территорий. То есть фактически после победы Украины в войне.

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