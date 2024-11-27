Британия продлит срок пребывания в стране для украинцев, но есть условия

Великобритания открывает новую программу продления разрешений для украинцев (UPE) с 4 февраля 2025 года. Она позволит гражданам Украины и их семьям, продлить пребывание еще на 18 месяцев с соблюдением всех прав и доступа к работе, медицине и образованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство Великобритании.

Великобритания запустит новую схему продления виз для граждан Украины в 2025 году

Британское правительство объявило о запуске новой схемы продления виз для граждан Украины (Ukraine Permission Extension, UPE). Прием заявок начнется 4 февраля 2025 года. Эта инициатива позволит гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся в Великобритании, продлить разрешение на пребывание еще на 18 месяцев.

Условия подачи заявок

Заявки можно будет подавать исключительно на территории Великобритании за 28 дней до истечения срока действия текущей визы. Важно учитывать, что во время рассмотрения заявления, которое занимает до восьми недель, покидать страну запрещено. Однако заявители сохранят легальный статус и все текущие права, включая доступ к работе, социальным пособиям, здравоохранению и образованию.

Новые возможности для украинских граждан

UPE заменит предыдущую схему (UES) и откроет новые возможности для тех, кто ранее пользовался программами для украинцев. Более того, лица, сменившие тип разрешения на пребывание после участия в украинских программах, также смогут претендовать на участие в новой схеме.

Родители-граждане Украины, чьи дети родились в Великобритании, смогут подать заявку на получение разрешения на пребывание для своих детей. Срок действия разрешения для ребенка будет синхронизирован с разрешением одного из родителей, имеющего наиболее позднюю дату истечения.

Поддержка украинцев продолжается

Инициатива направлена на дальнейшую поддержку граждан Украины в Великобритании, предоставляя им стабильность и возможность продолжать жить, работать и учиться в стране. UPE станет важным шагом в помощи украинским семьям, адаптирующимся к новым условиям жизни