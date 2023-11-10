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В Британии предполагают, что удар по судну в Одесской области был ошибкой пилота РФ

Фото: удар по судну в Одесской области был ошибкой пилота РФ (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Удар по гражданскому судну в Одесской области мог быть ошибкой российского пилота. Вероятно, оккупанты пытались уничтожить военный радар вблизи порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка напоминает, что российские войска выпустили, вероятно, ракету воздушного базирования Х-31 (в НАТО имеет название AS-17 KRYPTON) по судну Kmax Ruler под флагом Либерии.

Атака произошла вблизи порта Южный в Одесской области. Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России - Китая.

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.

"Если да, то это свидетельствует о неудавшейся тактике применения оружия со стороны российского пилота", - говорится в сводке.

Что известно об атаке

 

Силы обороны юга Украины вечером 8 ноября сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.

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