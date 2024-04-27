RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии показали испытания нового танка Challenger 3 (видео)

Фото: Британия показала испытание нового танка Challenger 3 (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Наталья Юрченко

Новый британский танк Challenger 3 прошел испытание. Этот танк станет "самой смертоносной" боевой машиной в истории британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Новейшие танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.

Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.

В ходе квалификационных стрельб первый танк Challenger 3 стрелял по целям из разных расстояний для обеспечения точности.

 

Как отмечают в Британии благодаря повышенной живучести и сокрушительной огневой мощи Challenger 3 может похвастаться "впечатляющим набором самых современных технологий", что делает его "самым смертоносным и живущим" танком, когда-либо использовавшимся британской армией.

Что еще известно о Challenger 3

Напомним, ранее в Британии представили и показали новый Challenger 3. Это первый полностью британский танк за последние 22 года.

Минобороны Британии отмечает, что новейшая боевая машина разработана по всем стандартам НАТО. У него улучшенные датчики, передовая броня и система активной защиты. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении британской армии с 2024 года. Планируется изготовить 140 таких танков.

Challenger 3

Следует добавить, что Великобритания передала Украине танки Challenger 2. Как известно, Вооруженные силы Украины получили 14 танков Challenger 2. Их уже применяют на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияТанк Challenger