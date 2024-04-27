В Британии показали испытания нового танка Challenger 3 (видео)

Новейшие танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.

Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.

В ходе квалификационных стрельб первый танк Challenger 3 стрелял по целям из разных расстояний для обеспечения точности.

Challenger 3 completed test firings этот week



https://t.co/RNcUbQfOln pic.twitter.com/tgUnHDqzPd — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2024

Как отмечают в Британии благодаря повышенной живучести и сокрушительной огневой мощи Challenger 3 может похвастаться "впечатляющим набором самых современных технологий", что делает его "самым смертоносным и живущим" танком, когда-либо использовавшимся британской армией.

Что еще известно о Challenger 3

Напомним, ранее в Британии представили и показали новый Challenger 3. Это первый полностью британский танк за последние 22 года.

Минобороны Британии отмечает, что новейшая боевая машина разработана по всем стандартам НАТО. У него улучшенные датчики, передовая броня и система активной защиты. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении британской армии с 2024 года. Планируется изготовить 140 таких танков.

Challenger 3