RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии показали обновленную карту войны в Украине

Фото: британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбивать штурмы россиян на трех направлениях фронта. Продвижение врага не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее

По данным британской карты, ожесточенные бои идут в Донецкой, а также на востоке Луганской области. Оккупационные войска наступают на трех главных направлениях.

Эпицентром боев остается Бахмут. Также россияне атакуют украинских защитников на Лиманско-Купянском направлении, а также западнее Донецка, то есть в районе Авдеевки и Марьинки.

На других участках фронта продолжаются локальные бои. Украинские бойцы удерживают оборону в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. При этом российская армия продолжает бить по прифронтовым населенным пунктам.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отразили 55 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - одно из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныВеликобритания