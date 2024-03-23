В Британии показали фото по выпуску первых пилотов ВСУ, обучавшихся на F-16

"Первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством Королевских воздушных сил, закончили обучение", - рассказали в британском министерстве.

Как отметили в ведомстве, после этого украинские пилоты перейдут в следующий этап подготовки во Франции.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и когда-нибудь станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск", - рассказали в украинском Генштабе.

Один из пилотов ВСУ рассказал, что ему понравилось быть в Соединенном Королевстве и участвовать в этой обучающей программе.

"Курс был сложным и интересным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также лично благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему", - сказал он.

Фото: выпуск первых пилотов ВСУ, обучавшихся на F-16 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина со своей стороны должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

В Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

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