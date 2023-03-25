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В Британии планируют размещать мигрантов на военных базах, - СМИ

Фото: в Британии планируют размещать мигрантов на военных базах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы по переселению мигрантов на военные базы или на заброшенные паромы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, причиной такой инициативы по переселению мигрантов является желание властей прекратить их размещение в отелях.

Также были инициативы о предоставлении жилья для искателей убежища в лагерях отдыха или студенческих общежитиях, но они не получили значительной поддержки от власти.

"Мы всегда откровенно говорили о беспрецедентном давлении на нашу систему предоставления убежища, вызванном значительным увеличением количества опасных и нелегальных путешествий в страну. Мы продолжаем работать в правительстве и с местными властями, чтобы определить ряд вариантов размещения", - заявил представитель Министерства внутренних дел Британии.

Напомним, ранее стало известно, что власти Британии анонсировали введение лимита на прием беженцев.

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ВеликобританияВоенная база