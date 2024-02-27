В Британии во время транспортировки похитили военную одежду для ВСУ, - Минобороны Нидерландов

Военная форма и снаряжение для украинских военных были похищены во время транспортировки из Нидерландов в Великобританию. Одежда и амуниция должны были быть переданы бойцам ВСУ, которые проходят обучение за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов .

В оборонном ведомстве страны отметили, что товары были похищены на прошлой неделе из перевозившего их гражданского грузовика, а соответствующее объявление ведомства сделало в понедельник.

"Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании. Разрезан тент грузового отделения грузовика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие ВСУ проходят военную подготовку в Британии в рамках операции Interflex. В частности, при содействии голландских солдат.

В министерстве добавили, что местная полиция расследует кражу.

Обучение украинских военных в Британии

Напомним, с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии. Так, для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Ранее сообщалось, что процесс обучения украинских военных показали на видео. В Минобороны Британии также сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

Недавно в Минобороны Британии показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.

Добавим, что в конце января стало известно, что Эстония решила присоединиться к проводимой Великобританией операции по обучению украинских военных.