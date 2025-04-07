В Британии озвучили новые детали плана по контингенту в Украине

По их словам, сейчас идет подготовка по решению различных вариантов этих условий, а сам план имеет очень широкое понятие. Ведь речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском.

Буркхардт вспомнил, что президент Владимир Зеленский поблагодарил Францию и Британию за поддержку. Однако Зеленский также обратился к 30 другим странам, которые объединились в "Коалицию решительных".

"Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже на перед готовимся решать различные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками, мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию", - сказал Буркхардт.

В то же время Радакин, на вопрос, содержит ли этот план сухопутные, морские и воздушные силы, ответил: "Абсолютно. Это будет о том, чтобы позволить Украине начать новую жизнь, как мирная страна, чтобы вы смогли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и чувствовали уверенность в своей стране и будущем. Это то, что мы пытаемся определить, как военные".

А вот Буркхардт отметил, что план по контингенту - это очень широкое понятие.

"Речь о прогнозировании по привлечению различных компонентов, и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском. Речь идет также о восстановлении Вооруженных сил в полном объеме и наращивании потенциалов, потому что именно это является сильнейшей гарантией страны - ВСУ и мы об этом также говорили. Целью является предоставление Украине уверенности, чтобы ваше государство могло снова жить", - рассказал Буркхардт.

"Коалиция решительных"

"Коалиция решительных" - это группа европейских стран, которые согласились оказывать поддержку Украине в полномасштабной войне с Россией. Основной инициативой союзников является отправка миротворческого контингента в Украину.

О создании коалиции заявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

На днях в Киеве состоялась встреча представителей коалиции. Подробнее о встрече можно узнать в материале РБК-Украина.