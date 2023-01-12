В Британии обсуждают возможность передачи Украине 12 танков Challenger, - СМИ

По данным издания, в правительстве Британии обсуждают возможность передачи украинским военным танкам Challenger 2. Вероятно, речь идет о 12 единицах.

Бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннатт в комментарии изданию отметил, что это количество символично, потому что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Он считает, что нужно передать Украине 50 танков.

"Казалось бы, что 12 слишком символично, и я предложил бы прислать 25 или 30, или даже 50, это имело бы реальное значение", - сказал Даннатт.

По его словам, новейшие танки и БМП дадут украинским силам возможность пойти в контрнаступление и нанести России "решительный удар, возможно, даже сломать моральный дух российских солдат".